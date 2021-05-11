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جمال شلوف: تركيا تثبت نفوذها في ليبيا عبر المليشيات

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى الباحث والمحلل السياسي جمال شلوف أن التطورات الأخيرة على الساحة الليبية محاولة من تركيا لإثبات نفوذها وتواجدها.

وقال شلوف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الحملة الشرسة والعنيفة التي شنها أتباع تركيا على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش واقتحامهم لمقر المجلس الرئاسي رسالة تركية تفاوضية للمحيط الإقليمي والدولي.

وأضاف المحلل السياسي أن هذه الرسالة مفادها أنه حتى ولو تم انسحاب القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا، فإن الوجود التركي سيبقى عبر مليشيات تابعة لها.

وأكد أن ما يحدث الآن إثبات للوجود والنفوذ التركي عبر مرتزقة محليين لا تشملهم قرارات برلين ومجلس الأمن الدولي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تطالب بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وانت الصادق يا شلوف عبر تعيين اردوغان للصبي الاتراك دبيبه ريئس وزراء أحدي مستعمرات تركيا في شمال افريقيا في مدينه كانتةليبيه وكان اسمها طرابلس واليوم باتت تعرف بالمحافظه التركيه رقم 82 فوزير تحت احتلال ماذا تتوقع منه غير الرضوخ لآوامر سيده الذي عينه

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