مازن يشارك في المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي

شارك وزير الداخلية، خالد مازن، في فاعليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي، عبر تقنية الاتصال المرئي، المنعقد في العاصمة البرتغالية، لشبونة، منبها إلى أن ليبيا تعاني كثيرا بسبب الهجرة، كونها بوابة عبور للمهاجرين باتجاه الشواطئ الأوروربية، إلا أنها استطاعت تحقيق نتائج جيدة بالخصوص.

هذا وأشار الوزير إلى أن بناء قاعدة معلوماتية تتشارك بياناتها الدول والمنظمات له الأثر العميق في فهم أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر والاتجار بهم، ورصد شبكات ومنظمات الجريمة الإنسانية المنظمة، ما يستدعى التواصل والتعاون والعمل على الصعيد الداخلي والخارجي لتأسيس شبكة تبادل معلومات أمنية تحقق الكفاءة والفاعلية في التخطيط لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر، وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.

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