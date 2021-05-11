غويلة يطالب قوة الردع الخاصة بالإفرج عن قيادات حماس المسجونين في طرابلس

دعا عضو دار الإفتاء عبد الباسط غويلة قوة الردع إلى الإفراج عن العناصر التابعة لحركة حماس المسجونة لديها، “بحجة الدفاع عن بيت المقدس من الهجمات الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال غويلة المقرّب من الجماعات المتطرفة في شريط فيديو على صفحته بفيسبوك “نطالب قوة الردع التي تسجن الآن قيادة حماس في طرابلس وفي سجونها باخراجهم اليوم قبل غد إن كانت لديهم نية صالحة وانهم مع بيت المقدس ومع المسلمين”.

كما دعا إلى إخراج المسجونين من جماعات حماس والفلسطينيين الذين يعيشون في ليبيا ومناصرة “قضية فلسطين قضية كل مسلم، وهي ليست قضية الفلسطينين؛ لأن بيت المقدس لكل المسلمين”.

وأضاف “الكل يتابع ما يحدث في بيت المقدس هذه الأيام، وكيف دنس اليهود بيت المقدس، وكيف دخلوا المسجد واعتقلوا الناس وضربوهم”.