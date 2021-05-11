عشرات المهاجرين يصلون إلى مالطا بعد إنقاذهم من عرض البحر

فاليتا 11 مايو 2021 (وال)- وصلت مجموعة تضم نحو 70 مهاجرًا، جميعهم رجال، إلى مالطا اليوم الثلاثاء بعد إنقاذهم من البحر المتوسط.

وأكدت وزارة الشؤون الداخلية المالطية قيام دورية بحرية تابعة للقوات المسلحة في مالطا بعملية إنقاذ ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تشهد مالطا مستوى مماثلا لذلك الذي وصلت إليه أعداد المهاجرين في أجزاء أخرى من منطقة البحر المتوسط ، حيث وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مطلع الأسبوع. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال