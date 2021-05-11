المنفي يتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، رسائل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المنفي، في رسائله للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

المنفي يصل إلى سرت للاحتفال بعيد الفطر المبارك في المدينة

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سرت، وذلك لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وكان في استقبال المنفي لدى وصوله إلى سرت أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية بها.

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