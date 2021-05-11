اللجنة العسكرية ( 5+5 ) تشرف على عملية تبادل للمحتجزين بين الطرفين بمنطقة الشويرف

سرت 11 مايو 2021 ( وال )- أكد اللواء ” مصطفى يحي ” عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إتمام عملية جديدة لتبادل المحتجزين بين الطرفين في منطقة الشويرف.

وقال ” يحي ” إن جميع المفرج عنهم والبالغ عددهم ( 35 ) محتجزًا يتمتعون بصحة جيدة وقد وصل أغلبهم لمناطقهم بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأوضح يحي أن عملية الإفراج التي جاءت نتاج جهود خيرة من كلا الطرفين حضرها عدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف. (وال)

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