اللواء مصطفى يحي: الإفراج عن 35 محتجزًا في عملية تبادل جديدة والجميع بصحة جيدة

قال اللواء مصطفى يحي، عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إن عملية تبادل المحتجزين في منطقة الشويرف ليست أول عملية إطلاق لمحتجزين بين الطرفين.

وأكد «يحي»، في تصريحات صحفية عقب إتمام عملية الإفراج، إنه تم الإفراج عن 35 محتجزًا من الطرفين.

واختتم عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن هذه ليست أول عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين، وأن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، وقد وصل أغلبهم لمناطقهم.

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي التابعة للمنطقة الغربية، عن إتمام عملية تبادل المحتجزين من قبل المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن اللجنة العسكرية “5+5” أشرفت على عملية التبادل الجديدة للمحتجزين في منطقة الشويرف.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أفرجت عن عدد من المعتقلين الأسبوع الماضي الأمر الذي قابلته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بترحيب شديد.

وأثنت البعثة الأممية في إيجاز صحفي رصدته “الساعة 24″، يوم الجمعة الماضي، على التزام قيادة القوات المسلحة العربية الليبية المعلن بمزيد من الإفراج خلال شهر رمضان.

ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الإفراج عن كافة المحتجزين تعسفيا قبل عيد الفطر، مؤكدة أن الإفراج عن السجناء يمثل إجراء حيويا لبناء الثقة، ويسهم بشدة في دعم عملية المصالحة الوطنية التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان، باعتبارها أساسا ضروريا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.