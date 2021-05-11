“النهر الصناعي” يحذر توقف الضخ بحال تكرار الاعتداءات

قال جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي إن فرق الصيانة بالمنظومة أكملت أعمال صيانة إحدى غرف الصمامات بالخط الرئيسي بالمسار الأوسط الواقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع، بعد تعرضها لاعتداء.

وأضاف الجهاز في بيان، أن غرفة التحكم باشرت بتنفيذ عدد من العمليات التشغيلية لإعادة رفع معدلات التدفق، بعد أن تم خفض التدفق لتمكين الفرق من تنفيذ أعمال الصيانة والسيطرة على التسريب.

وناشد البيان “الجميع” بضرورة التعاون وعدم الاعتداء على خطوط نقل المياه لضمان استمرار تدفق المياه إلى المستهلكين، محذرا من أن تكرار هذه الاعتداءات يحُدث ضررا بمكونات المنظومة والانابيب الخرسانية الناقلة وتوقف الضخ بشكل كامل.

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