غويلة يطالب قوة الردع الخاصة بالإفرج عن قيادات حماس المسجونين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا المدعو والإرهابي “عبد الباسط غويلة” عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء الداعمة للجماعات الإرهابية، قوة الردع إلى الإفراج عن العناصر التابعة لحركة حماس المسجونة لديها، “بحجة الدفاع عن بيت المقدس من الهجمات الذي يشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

غويلة طالب – المقرّب من الجماعات المتطرفة في شريط فيديو على صفحته بفيسبوك – ” قوة الردع التي تسجن الآن قيادة حماس في طرابلس وفي سجونها بإخراجهم اليوم قبل غد إن كانت لديهم نية صالحة وأنهم مع بيت المقدس ومع المسلمين”.

ودعا إلى إخراج المسجونين من جماعات حماس والفلسطينيين الذين يعيشون في ليبيا ومناصرة “قضية فلسطين قضية كل مسلم، وهي ليست قضية الفلسطينين؛ لأن بيت المقدس لكل المسلمين”.

وأضاف “الكل يتابع ما يحدث في بيت المقدس هذه الأيام، وكيف دنس اليهود بيت المقدس، وكيف دخلوا المسجد واعتقلوا الناس وضربوهم”.