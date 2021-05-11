الدبيبة يتفقد بعض بلديات سهل الجفارة

قام رئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبةمساء الثلاثاء بجولة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة تضمنت زيارة مواقع صناعية في بلدية السواني وكذلك بعض المرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية بالإضافة إلى بعض المواقع في بلدية الزهراء، حيث ناقش مع عمداء البلديات وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة.

ورافق الدبيبة خلال الزيارة كل من وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال.

وفي ختام جولته التفقدية تناول رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له وجبة الإفطار رفقة أهالي وقيادات المنطقة.