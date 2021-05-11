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أسواق الزي الليبي تشهد إقبالا أكبر مقارنة بالعام الماضي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد أسواق الزي الليبي في سبها، قبيل العيد ازدهارا وإقبالا من سكان المدينة، الذين اعتادوا على ارتداء الزي الشعبي في أيام عيد الفطر المبارك، حيث ازداد الاقبال هذا العام بسبب تحسن أسعار هذه الملابس مقارنة بالعام الماضي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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