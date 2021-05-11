أسواق الزي الليبي تشهد إقبالا أكبر مقارنة بالعام الماضي

تشهد أسواق الزي الليبي في سبها، قبيل العيد ازدهارا وإقبالا من سكان المدينة، الذين اعتادوا على ارتداء الزي الشعبي في أيام عيد الفطر المبارك، حيث ازداد الاقبال هذا العام بسبب تحسن أسعار هذه الملابس مقارنة بالعام الماضي.

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