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فرع جهاز الحرس البلدي زليتن يكرّم أكثر من خمسين عنصرا تحت سن التقاعد

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقام فرع جهاز الحرس البلدي بزليتن حفلا بمناسبة تكريم زملائهم المتقاعدين بالجهاز، وحضر الاحتفال الذي انطلق تحت شعار، لمسة وفاء، عميد بلدية زليتن، وعدد من المسؤولين، كما تم تكريم أكثر من خمسين عنصرا تحت سن التقاعد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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