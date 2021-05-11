وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق منصة إلكترونية لتسهيل خدمات المواطنين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة رقمية للتواصل مع المواطنين، والتي من خلالها يتمكنوا من الحصول على عدد من الخدمات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الحرص على خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم وتمكينهم من التواصل مع الوزارة فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد.

وتشمل الخدمات التي يتمكن المواطن من الحصول عليها من خلال المنصة الرقمية الجديدة الاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به والتأكد من صحتها.

كما يمكن أيضا من خلال المنصة تحديث البيانات المصرفية الخاصة به حيث بإمكانه تغيير الحساب المصرفي الذي يرغب فى استلام المنحة من خلاله في المراحل القادمة.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط المنصة لتمكين المواطنين من قضاء خدماتهم (الرابط هنا)