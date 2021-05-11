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المنفي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة عيد الفطر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تبادل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد يونس المنفي، رسائل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس، في رسائله للزعماء العرب والمسلمين، عن أصدق تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وجميع الشعوب العربية والإسلامية بدوام الرخاء والازدهار وعلى عالمنا العربي والإسلامي بالأمن والاستقرار.

‏وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية، أن غدًا الأربعاء متمم شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر، ووافقتها نظيراتها في مصر والمملكة العربية السعودية وغيرهما من الدول العربية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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