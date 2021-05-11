الميهوب: تيار الإسلام السياسي لن يسمح بفتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، اليوم الثلاثاء، أن من يعطل عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، هي المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي.

الميهوب أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن تيار الإسلام السياسي يسيطر على المليشيات ويعرقل أي تقدم للجنة العسكرية، مراهنا على أن هذا التيار لن يسمح بفتح الطريق أو تنفيذ أي من مخرجات اللجنة في ظل وجود تركيا في الداخل الليبي، في إشارة إلى المجلس “الأعلى للدولة” وحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

ورأى أن تركيا لن تسمح بإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري، كما يتحدث البعض، وأنها تسعى للبقاء على الأرض والتفاوض باسم ليبيا.

وشنت جماعة الإخوان المسلمين حملة شرسة على وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بعد تصريحاتها من إيطاليا بضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة، بما فيها التركية.