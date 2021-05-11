غويلة: على “جهاز الردع” إخراج قادة حماس من السجون لإثبات أنه مع المسلمين

طالب عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، “قوة الردع” بالإفراج عن العناصر التي تتبع حماس في سجون طرابلس.

وأطل غويلة في مقطع مرئي صوره من مقر إقامته في تركيا، ونشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “الكل يتابع ما يحدث في بيت المقدس هذه الأيام، وكيف دنس اليهود بيت المقدس، وكيف دخلوا المسجد واعتقلوا الناس وضربوهم بالرصاص المطاطي والحقيقي وقتلوا بعض الناس”.

وأضاف: “الآن المظاهرات بكل أنحاء العالم تطالب اليهود بكف أيديهم عن المسلمين ومقدساتهم”، مردفا: “نحن نطالب في ليبيا بإخراج إخواننا المسجونين من جماعات حماس والفلسطينيين الذين هم يعيشون بيننا ومولودون في ليبيا وأن يناصرون قضية فلسطين قضية كل مسلم، وهي ليست قضية الفلسطينين؛ لأن بيت المقدس لكل المسلمين”.

غويلة استطرد حديثه: “نطالب قوة الردع التي تسجن الآن قيادة حماس في طرابلس وفي سجونها بإخراجهم اليوم قبل غد إن كانت لديهم نية صالحة وأنهم مع بيت المقدس ومع المسلمين”.