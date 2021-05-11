«مليته للنفط» تعلن عودة البئر A92 للإنتاج بعد استكمال صيانته

أعلن شركة مليته للنفط والغاز، عن استكمال صيانة البئر A92وعودته للإنتاج، مؤكدة اصطياد معدات الاستكمال القديمة للبئر وتنظيف وتحسين البئر بالشكل المطلوب بكل حرفية حسب الجدول الزمني والبرنامج المعد من قبل إدارة الحفر وصيانة الآبار لمعالجة العطل الميكانيكي.(Mechanical problem)

ولفتت الشركة، في بيان الثلاثاء، إلى توقف البئر نتيجة الأعطال الميكانيكية بواسطة الحفارة الوطنية رقم 15 بحقل أبوالطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، وبمراعاة شروط السلامة المهنية لآبار الضغوط العالية والعميقة (عمق البئر 14733 قدم) .

وأوضحت أن البئر حاليا تحت الدراسة والتقييم من قبل الإدارة العامة للمكامن وعلوم الأرض، لتحسين أدائه من حيث الإنتاجية فى الايام القادمة..

ووجهت الشركة الشكر لإدارة الحفر وصيانة الآبار فرع النفط، وقسم صيانة واستكمال الآبار بحقل أبوالطفل، وبتوجيهات مباشرة من الإدارة العامة للعمليات فرع النفط ودعم لجنة إدارة المشغل الدائم .

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