بالفيديو | الزاوية خلال الشهر الفضيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

مر رمضان هذا العام على مدينة الزاوية وهي تواجه وباء كورونا ولكن الناس صاروا أقل احترازًا والتزامًا رغم استمرار تسجيل إصابات جديدة ووفيات بسبب المرض غير أنهم فضلا الاستمتاع بالشهر المبارك .

وقال أحد المواطنين التقته وكالة أخبار ليبيا 24، إن رمضان هذا العام استثنائي بالنسبة لرمضان العام الماضي، وكان هناك إغلاق كامل وحظر تجول على جميع الأهالي والمواطنين .

ويتايع أن هذا العام كانت هناك حركة بالأسواق، ولم يتم فرض حظر للتجول، لكن كان هناك شرط للتقييد بالإجراءات الاحترازية وخصوصًا عند الذهاب إلى الأسواق والأماكن المزدحمة .

ومضت الحياة وتفاصيلها بوتيرة اعتيادية خلال شهر رمضان في المدينة وكانت الأسواق والمحال التجارية عامرة بالمتبضعين والزبائن والتجار، إضافة إلى أن حركة المرور كانت تسير هي الأخرى بوتيرتها الاعتيادية وقلت المخاوف من انتشار المرض رغم استمراره .

وفي ذات الشأن قال، مواطن آخر “طبعًا لم نري هذا العام تقيد بخصوص فرض حظر تجول كما حدث في العام الماضي، لأن رمضان هذا العام مختلف تمامًا، والعام الماضي كان هناك تقييد وتخوف من الأهالي وأن السلطات فرضت حظر تجول .

وأشار إلى أن هذا العام ارتفعت نسبة الوعي لدي المواطن وغير متخوف من الجائحة مثل العام الماضي .

وبدأت حملة اللقاح التي دفعت الأمل في نفوس أهل المدينة بقرب انتهاء الجائحة أو التقليل من خطرها على حياتهم التي أثرت جميع تفاصيلها بالوباء .