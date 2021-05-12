أبو جناح: الوقود سيتوفر بالجنوب الليبي بعد العيد

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح إلى توجيه الخطاب الإعلامي لمصلحة المواطن وأهل فزان وتقديم الخدمات لهم.

وقال أبو جناح غي تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الخطاب الإعلامي مهم جدا في توحيد الرؤية المستقبلية من أجل توحيد النسيج الاجتماعي في فزان، مشيرا إلى أنه مهم في توحيد المؤسسة العسكرية والنسيج الاجتماعي في المنطقة.

وأضاف: “نتطلع لعقد لقاءات بالنشطاء والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني في فزان من أجل خدمة المواطن في فزان”.

وشدد أبو جناح على توفر السيولة في المصارف بالمنطقة الجنوبية، موضحا أنه بالفترة الماضية حدثت عراقيل في توصيل الوقود ببعض المناطق.

وأكد نائب رئيس الحكومة أنه “بعد انتهاء إجازة عيد الفطر سيتوفر الوقود بالجنوب الليبي”، مردفا: “والمطلوب التعاون وكيفية التنظيم مع محطات الوقود والعمل على مراقبتها حتى يصل الوقود إلى المواطن”.

وتابع: “في ظل تردي الوضع الأمني فالدور الأكبر والمهم هو دور المواطن في المنطقة الجنوبية، ويجب أن يكون دورا فاعلا ورقابيا على كل مؤسسات الدولة”.