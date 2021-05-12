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مندوبا ليبيا ومصر بالأمم المتحدة يناقشان دعم القاهرة للمسار السياسي للوصول للانتخابات

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناقش مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مع نظيره المصري محمد إدريس، سبل دعم القاهرة للمسار السياسي السلمي في ليبيا حتى الوصول إلى الانتخابات نهاية هذا العام.

وأضاف السني في تغريدة له أن النقاش تناول أيضا سبل الاستفادة من لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار.

وبحث مندوب ليبيا تعزيز دور لجنة بناء السلام الأممية عبر توفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.

 

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مندوب ليبيا بالأمن المتحدة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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