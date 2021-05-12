ليبيا تستعيد تمثالا نادرا تم تهريبه إلى المملكة المتحدة في 2011

تمكنت ليبيا أمس الثلاثاء من استعادة قطعة أثرية نادرة لتمثال “بيرسفوني” كانت مهربة إلى المملكة المتحدة منذ عام 2011، إثر الأحداث التي مرت بها البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الليبية إنها أقامت الثلاثاء، حفل تسليم والتوقيع على محضر تسليم واستلام بين القائم بأعمال السفارة الليبية في المملكة المتحدة بالوكالة، والسيد بيتر هيجو رئيس القسم اليوناني والروماني بالمتحف البريطاني.

وتمت استعادة التمثال بعد عدة مراحل قانونية وسياسية وفنية “باشرت خلالها السفارة بإجراء العديد من المباحثات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وسلطات الجمارك والمتحف البريطاني، وبالتعاون مع مصلحة الآثار وبمتابعة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، انتهت بحيازة الدولة الليبية للتمثال المذكور”.

يذكر السفارة الليبية في المملكة المتحدة بدأت إجراءات الاستلام في 13 إبريل/نيسان 2021، بمقر السفارة في لندن، لقطعة أثرية مهربة متمثلة في تمثال “بيرسفوني”، الذي تم ضبطه من قبل السلطات البريطانية خلال تهريبه إلى بريطانيا عام 2011.