ليبيا الان

المنقوش»: القدس يتعرض لهجمة إرهابية وعلى الجامعة العربية اتخاذ موقف حاسم

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أدانت الدولة الليبية بشدة قيام قوات الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يؤدون شعائرهم الدينية في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال كلمة نجلاء محمد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وقالت «المنقوش»: «نسأل الله العليّ القدير في هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان أن يثبّت إخواننا المقدسيين وكل أبناء الشعب الفلسطيني وأن يدفع عنهم آلة البطش والعدوان ليعيشوا فرحة العيد السعيد كسائر بلدان العالم الاسلامي».

وأضافت «إننا في دولة ليبيا ندين بشدة قيام قوات الاحتلال باقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وهم يؤدون شعائرهم الدينية في هذا الشهر المبارك ما يُعد انتهاكا صريحا لقواعد القانون الدولي والدولي الانساني ومخالفة لأبسط مبادئ حقوق الانسان».

‎وتابعت «إنّنا نعلم يقيناً بأن هذه الهجمة الإرهابية من قوات الاحتلال ليست إلا سلسلة ممنهجة تستهدف المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية لتغيير هوية مدينة القدس الشريف ويدخل في ذلك ممارسات التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في الأراضي المحتلة في مشهد مشؤوم يذكرنا بما حصل في عام 1948».

‎واستكملت «إنّ في هذه الممارسات الغاشمة تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين وفيها تصعيد للموقف بشكل خطير يهدد امكانية تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة». 

وأكدت على حق أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم و ممتلكاتهم وهويتهم وهو حق تكفله كل القوانين والأعراف الدولية.

واستطردت «لابد أن يكون مجلس الجامعة في مستوى الحدث وأن نتخذ معا في اجتماعنا هذا موقفاً حاسماً لوقف حالة الاعتداء الصارخ على الشعب الفلسطيني فلم يعد مقبولاً السكوت على تطاول قوات الاحتلال ومساسها بمقدساتنا».

وتابعت «ينبغي أن تكون رسالتنا إلى المجتمع الدولي قوية وواضحة من خلال مطالبته بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الاعتداءات السافرة وتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم المساس بالأماكن المقدسة والتاريخية للمسلمين والمسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

واختتمت بالتأكيد على موقف دولة ليبيا الثابت والراسخ في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خررررفي غير انهى الارهاب اللي في ليبيا يا متبرجة لا علاقة لك بفلسطين يا حشرة الناتو

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  • جعجعة الدول العربية ممكن تشجب وتدين وتستنكر وبس ورئيس جامعة الدول العبرية لا يتم اختياره دون رضا اسرائيل سواء عمرو موسى من قبل ولا ابوالغيط نسونجى فظيع رايناه يوم مؤتمر مخرجات برلين بعد ما سام على ميركل وانصرف عاد مرة اخرى ليقبلها قبل ان ينصرف وفى واقعة شهيرة مع وزيرة خارجية اسرائيل ليفنى وكان هو وزير خارجية مصر تظاهرت ليفنى بانها ستقع على الارض شغل نسوان فمد ابوالغيط يد وامسك بدها ليمنعها من ااسقوط مع انها سافطة خلفيا ووتباهى بانها عاشرت مسئولين عرب من اجل مصلحة اسرائيل فلا احد يعول على جامعة اادول العبرية ولا على المؤتمر الاسلامى فحكام المسلمين خدام لاسرائيل لارضاء ماما امريكا فاين امير المؤمنين المسئول عن ملف القدس ملك المغرب فى صمت رهيب عموما ربنا يفرجها من عنده مع انى قرأت عن زوال اسرائيل عام 2022 منذ سنوات لكتاب سنة وشيعة بحسابات معينة اما القرآن الكريم فاكد على تحرير الاقصى على يد عباد لله اولى بأس شديد واضح انهم غير موجودين حاليا قد يظهروا العام القادم 2022 والله اعلم فاسرائيل متلهفة لبناء الهيكل اامزعوم لينزل عليهم الدجال واعلنوا من قبل عن ظهور البقرة الحمراء التى يذبحوها وبحرقوها عندما يكتمل عمرها 3 سنوات وبنشروا رمادها على القدس لتطهيرها من الانجاس حسب زعمهم بانهم انجاس حاليا لكى ينزل عليهم المسيح المخلص الدجال بالنسبة لنا وينزل المسيح عيسى بن مريم ليقتله حيث ينزل شرق دمشق والله اعلم

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