لنقي: البعثة الأممية دعت لانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية

قالت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعت الثلاثاء ملتقى الحوار السياسي للانعقاد يومي 26-27 مايو لمناقشة القاعدة الدستورية التي انتهت منها اللجنة القانونية.

وأضافت لنقي في تدوينة لها على فيسبوك أن المناقشات والمداولات ستنصب “على مالم تم حسمه من قبل اللجنة القانونية (مثال على ذلك الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب الليبي أم غير مباشرة من البرلمان).”

كما أعلنت أنه “سيكون هناك بث مباشر للجلسات عبر التلفاز … لضمان الشفافية والمشاركة وفعالية النقاشات”.

وقد فصّلت لنقي بعض المسائل التي مازلت عالقة ويجب أن تُحدد قبل انعقاد الملتقى وهي الآتي:

1- تحديد النصاب الذي سيتم به الموافقة على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي.هل سيكون بنفس النصاب الذي تم به الموافقة على آلية اختيار السلطة التنفيذية؟

2- كم المهلة التي ستُعطى لمجلس النواب لاقرار القاعدة الدستورية؟ وماذا لو لم يُقر مجلس النواب القاعدة الدستورية في المدة المحددة؟

وللعلم سيفصلنا عقب الجلسة القادمة أربعة أسابيع فقط عن المدة المحددة من المفوضية العليا للانتخابات وقرار مجلس الأمن الأخير ووهي الأول من يوليو للقيام بالآتي:

1- اقرار مجلس النواب القاعدة الدستورية بعد الموافقة عليها من قبل الملتقى

2-اصدار التشريعات اللازمة للانتخابات ( قانون انتخاب البرلمان- قانون الانتخابات الرئاسية- قانون توزيع الدوائر الانتخابية) إما إقرار القوانين السابقة أو اجراء بعض التعديلات.

ودعت عضو لجنة الحوار إلى “جلسة تشاورية رقمية تعقدها بعثة الأمم المتحدة قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي لاستطلاع الرأي العام بخصوص المسائل العالقة في القاعدة الدستورية على رأسها مسألة الانتخابات الرئاسية (مباشرة من الشعب أو غير مباشرة) حرصا على مشاركة الأمة الليبية في اقرار القاعدة الدستورية.”

وأشارت لنقي في ختام حديثها إلى أن “التحديات جمة لاجراء الانتخابات في موعدها ولكن الإخفاق في إجرائها في موعدها يُحيلنا إلى سيناريو أشد قتامة بسبب انهيار الشرعيات السياسية مما قد يُنذر بتشظي مؤسسات الدولة وليس انقسامها فحسب!”.