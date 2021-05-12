إقبال كبير لفئة الشباب على الزى التقليدي هذا العيد في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

من أمام أحد أبواب المدينة القديمة بطرابلس تعج الأسواق هنا بالحياة والناس، شهر رمضان الثاني مع جائحة كورونا ولكنهم هنا مهتمون بتوفر السيولة والقدرة الشرائية مع قرب عيد الفطر المبارك .

ويقول أحد التجار – خلال لقاء مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 به – هذا العام الحمد لله الإقبال من قبل المواطنين كبير، بعد توفير السيولة النقدية في المصارف .

ويوضح أنه تم التغلب على جزء من مشكلة توفير السيولة النقدية من قبل السلطات الحالية في المصارف، لافتًا إلى أن أسعار الملابس ولوازم العيد لحد ما معقولة، ونحن كتجار يجبرنا سعر الدولار بأسعار العرض .

ويتابع نحن كتجار نستورد كافة الأشياء من الخارج من مواد خام وأقمشة وأحذية وهي مربوطة بشكل كبير بسوق الدولار بالسوق الموازي، ونحن الآن نأمل أن ينخفض سعر الدولار حتى نتمكن من خفض الأسعار للزبائن .

ويشهد سوق الملابس التقليدية إقبالاً واضحاً وخاصة لفئة الشباب هذا العام، وخاصة الذين تعودوا ارتداء الأزياء التقليدي في السنوات الأخيرة بشكلٍ أكبر في الأعياد.

وذكر التجار “هذا العام الإقبال على الزى الليبي التقليدي كان كبير ويشهد السوق حركة غير عادية على شراء الأزياء الليبية المصنعة محليًا أو المستوردة .

يشار إلى أن أسواق المدينة القديمة تعج بالحياة هذا العام وتعتبر مؤشر لرغبة سكانها في الاستمتاع بأوقات شهر رمضان والتفاصيل استعدادًا للعيد رغم المصاعب التي توجه الكثيرين منهم .