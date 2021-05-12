الاجتماع التقابلي الأول للمجلس البلدي سرت مع الأجهزة والمؤسسات والقطاعات والشركات والمكونات الاجتماعية

سرت 12 مايو 2021 م ( وال )- عقد بمدينة سرت الليلة الماضية الاجتماع التقابلي للمجلس البلدي سرت مع مسؤولي ومراقبي ومديري الأجهزة والمؤسسات والقطاعات والشركات الخدمية والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة ” زايد هدية ” .

وحيّا عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” في كلمة له أعضاء مجلسي النواب والدولة عن مدينة سرت لتعاونهم وجهودهم أتجاه مدينتهم سرت، موضحا أن هذا الاجتماع هو لقاء مجتمعي للاستماع لكافة المشاكل والمعوقات التي تواجه بلدية سرت.

وتعهد ” المعداني ” بمتابعة كافة الملفات المهمة للمدينة مع مجلس الوزراء وفى مقدمتها ملف النازحين والمهجرين والمناطق المدمرة وملف لجنة كورونا، مؤكدا أن مدينة سرت هي مدينة السلام والتي تم فيها منح الثقة للحكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت ” زايد هدية “على ضرورة العمل على ترميم البيت الداخلي والدفع باتجاه المصالحة الوطنية وكذلك التنسيق مع كافة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على زيارة المدينة والتعجيل بحل كافة الإشكاليات بها.

وطالب عضو مجلس النواب عن سرت في كلمته بالإسراع بفتح الطريق الساحلي في هذه المرحلة الحساسة، داعيا أهالي سرت للتكاثف والتعاون والدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية، مبينا أن كافة المشاكل والمعوقات سيتم تذليلها مع حكومة الوحدة الوطنية قريبا باعتبار مدينة سرت تحتضن الوطن وليبيا .

وأشار إلى أن هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة الوحدة الوطنية لمدينة سرت للوقوف عن كتب على كافة المعوقات بالمدينة في مقدمتها ملف صندوق أعادة أعمارها .

بدوره، شدّد رئيس المجلس الاجتماعي لبلدية سرت مفتاح مرزوق على ضرورة الاستفادة من الأخطاء السابقة والعمل بيد واحدة من أجل المصلحة العامة للمدينة والتي ستكون دافعة وحاضنة لكل ما من شأنه أن يعجل بالمصالحة الوطنية.

وتطرق بعض الحاضرين من رؤساء القطاعات وأعيان المكونات الاجتماعية إلى عديد من النقاط الهامة ألا وهي ضرورة التركيز على معيار الكفاءة في اختيار المناصب المختلفة بالبلدية ، وأيضا التطرق لبعض الملفات الهامة منها ملف السجناء والمهجرين وكذلك ضرورة تفعيل عمل بعض الجهات الحيوية بالبلدية وعلى رأسها مطار وميناء سرت التجاري .

في ختام؛ أشار عميد بلدية سرت على حرصه الكامل لدعم الانتخابات البلدية القادمة وضرورة الدفع باتجاه الاستقرار العام والسلم المجتمعي داخل البلدية. (وال)

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