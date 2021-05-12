الدبيبة يقوم بزيارة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة  ويتناول وجبة الإفطار مع أهاليها وقياداتها

طرابلس 12 مايو 2021 م ( وال )- قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مساء أمس الثلاثاء بجولة تفقدية لبعض بلديات سهل الجفارة تضمنت زيارة مواقع صناعية في بلدية السواني ، والمرافق المتضررة بمركز بلدية العزيزية بالإضافة إلى بعض المواقع في بلدية الزهراء.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة فقد ناقش رئيس الحكومة مع عمداء البلديات وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة ووعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة.

وأشار المكتب إلى أن رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له والذي يضم وزراء العدل، والحكم المحلي، والاقتصاد، والإسكان والتعمير، والصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال تناول في ختام الجولة وجبة الإفطار مع أهالي وقيادات المنطقة. (وال)

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