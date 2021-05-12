رئيس المجلس الرئاسي يقوم بجولة في مدينة سرت

سرت 12 مايو 2021 م ( وال )- قام رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” والوفد المرافق له الليلة الماضية بجولة وسط مدينة سرت شملت عدد من الشوارع الرئيسية التي تضم عدد من المحال التجارية والمقاهي .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية أن رئيس المجلس الرئاسي التقى – خلال هذه الجولة التي رافقها فيها عضو مجلس النواب عن سرت النائب ” زايد هدية ” وعميد البلدية “مختار المعداني ” والقيادات الأمنية بالمدينة – عدد من المواطنين والشباب وتبادل التهاني معهم بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدين ترحيبهم به والوفد المرافق له بسرت .

وحسب المراسل فقد طالب عدد المواطنون خلال هذه اللقاءات مع ” محمد المنفي ” بالنظر إلى مدينة سرت والاهتمام بها نظرا لما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار وحروب شملت العديد من الأحياء والمناطق السكنية بها .

من جانبه، عبر رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن تنظر حكومة الوحدة الوطنية إلى المدن الليبية التي طالها الخراب والدمار بسبب الحروب النظر بعين الاعتبار من حيث الأعمار، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار حكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام الماضية قرارات بإنشاء صناديق لأعمار المدن التي تعرضت للدمار من بينها مدينة سرت . (وال) ف م

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