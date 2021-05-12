«فنوش»: اتخاذ الرئاسي سرت مقرا له سيغير كثيرًا في معادلة السلطة

قال المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش،في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “اتخاذ الرئاسي من سرت مقرا له سيغير كثيرًا في معادلة السلطة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي قد وصل إلى مدينة سرت أمس الثلاثاء، وكان في استقباله أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشائخها والمكونات الاجتماعية بها.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الرئاسي، أن المنفي سيشارك في مدينة سرت، الأيام الأخيرة من شهر رمضان، كما سيحتفل مع أهل المدينة بعيد الفطر المبارك، وسيقوم أيضاً بزيارة بعض المواقع بالمدينة.