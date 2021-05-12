«بويصير»: مؤسسات «إسرائيل» تعمل بسلاسة وجيشها مستعد لتمزيق العرب

أشاد محمد بويصير، المحلل السياسي، المقيم بولاية تكساس الأمريكية، بالكيان الصهيوني «دولة الاحتلال الإسرائيلي» وتغنى باقتصادها، مشيرا إلى أن مؤسساتها تعمل بسلاسة رغم أزمتها الحكومية وأن جيشها مستعد لتمزيق العرب.

وقال «بويصير»، الأمريكي الليبي الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات، وكان من المؤيدين بشدة للغزو التركي على ليبيا، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نجحوا هم حيث فشلنا نحن. استثمروا الزمن في بناء دولة عصرية قوية بينما بددنا الوقت في احلام برتقالية ومشاريع لا تقف على قدمين”.

وأضاف “ظهر لدينا النفط ولم يظهر لديهم ومع ذلك اقتصادهم أكبر من اقتصادياتنا مجتمعه، نفطنا لم يوفر لنا نفوذا ولا حتى وزنا دوليا بينما هم كلمتهم تجد صداها في كل يوم. إنها الديمقراطية”.

وتابع “الخامس من يونيو، أسود وأطول يوم في تاريخ العرب، كان نتاج لغياب الرأي الآخر الذي كان يمكن أن يوقف التصريحات النارية والإجراءات المراهقة التي أدت لضياع القدس ومعها كرامتنا، وكل ما جاء بعده من انقلابات رفعت كذبا شعارات تحرير فلسطين بينما هي تمارس ساديتها على شعوبها، كلها كانت سببا للهوان الذي يمزقنا اليوم”.

واستطرد “لاحظوا أن إسرائيل في وسط أزمة حكومية، ولكن مؤسساتها تعمل بسلاسة، وجيشها يكشر عن أنيابه القادرة على تمزيق أي جيش عربي يحاول فعل شيء، بينما جيوشنا إما منقسمة أو منهمكة بالحكم أو مشغولة بالبزنس أو أنها مجرد الديكور الذي يتفاخر به «طوال العمر» دون فاعلية تذكر”.

واستكمل “طريقنا واضح ويبدأ من التخلص من هذه الأنظمة المتخلفة، الظالمة، القمعية، التي تحتكر حياتنا الاقتصادية والسياسية، التي تهزمنا حتى قبل أن ندخل أي معركة، طريقنا طويل وصعب، ولكنه ضروري، فحتى السلام يحتاج توازن يحقق نتائج عادله تضمن الحقوق المشروعة لإخوتنا الفلسطينيين، وإلا فإنها المهانة لعقود طويلة قادمة”.