«الشؤون الاجتماعية» تطلق منصة رقمية خاصة بمنحة الزوجة والأولاد

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق منصة رقمية لحل مشكلات المواطنين وتمكينهم من التواصل معها فيما يتعلق بمنحة الزوجة والأولاد.

وقالت الوزارة إن المنصة ستسمح للمواطن بالاستفسار عن البيانات الأسرية الخاصة به، والتأكد من صحتها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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كما يستطيع من خلالها تحديث البيانات المصرفية الخاصة به، وتغيير الحساب المصرفي الذي يرغب فى استلام المنحة من خلاله في المراحل القادمة. للدخول على المنصة اضغط هنا

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