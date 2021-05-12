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غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الحكومة الليبية إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، والالتزام بالمواعيد النهائية.

وأجرى ليندسي اتصالات هاتفيا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن الانتخابات، حيث أكد أن حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة هي «أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وأعرب عن التزامه وزملائه في «كونغرس» بفعل ما وسعهم من أجل المساعدة في ضمان أن تكون انتخابات ديسمبر «حرة ونزيهة»، معقبا: «أفكاري وصلواتي مع الشعب الليبي وهم يحاولون رسم طريق جديد للمضي قدما، وسأفعل كل ما في وسعي لأكون مفيدا».

بدوره، شارك حساب الدبيبة على «تويتر» تغريدات السيناتور الأميركي، وعلق رئيس الحكومة: «ليبيا محظوظة بوجود أصدقاء مثلك، وأتطلع إلى العمل معا في الأشهر المقبلة بينما تتجه ليبيا نحو انتخابات ستضعنا بثبات على طريق الديمقراطية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • وأعرب ليدنسي عن التزامه وزملائه في «كونغرس» بفعل ما وسعهم من أجل المساعدة في ضمان أن تكون انتخابات ديسمبر «حرة ونزيهة وقال معقبا: «أفكاري وصلواتي مع الشعب الليبي وهم يحاولون رسم طريق جديد للمضي قدما، وسأفعل كل ما في وسعي لأكون مفيدا وما أنفك عملاء تركيا من الليبيين في الغرب عن الاعراب علي أن صلاواتهم وأفكارهم مع بقاء تركيا في وتعطيل الأنتخابات التي ستجري في ديسمبر 2021 فالوطنيه والشرف معاييرها تختلف بين الليبيين فتيار فبراير مع طرد المستعمر التركي من الغرب الليبي وأجراء الانتخابات في وقتها المحدد والعملاء ضد أخراج تركيا من ليبيا وضد أجراء الانتخابات لأنهم عارفين ان الناخب الليبي مستحيل ان يصوته لاخوان الشيطان ومستحيل ان صوته لم بارع ليبيا لتركيا بثمن بخس وارتضي لسيادة ليبيا ان تمس من المستعمر الغاشم

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