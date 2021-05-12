علي زيدان: تسمية السفير  الأمريكي مندوبا خاصا إلى ليبيا له دلالة مهمة

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، أن تسمية السفير ريتشارد نورلاند مندوبا خاصا إلى ليبيا – في هذه المرحلة – له دلالة مهمة.

وقال «زيدان»، في تغريدة له عبر حسابه على توتير، إن “تسمية سعادة السفير ريتشارد نورلاند مندوبا خاصا إلى ليبيا – في هذه المرحلة – له دلالة مهمة ، خاصة وان السيد نورلاند أبدى حماسا متواصلا وجديا منذ قدومه كسفير”.

وتابع؛ “نأمل أن يستثمر هذا الاهتمام الأمريكي من قبل القوى السياسية الليبية ، مع امنياتنا لسعادة السفير المندوب الخاص بالتوفيق”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن تعيين السفير ريتشارد نورلاند مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى ليبيا.

وقال برايس في بيان رسمي للوزارة، يسر وزارة الخارجية أن تعلن أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند سيعمل الآن أيضًا بصفته المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا بالإضافة إلى مهمّته كرئيس للبعثة الدبلوماسية إلى ليبيا.، من خلال دوره كمبعوث خاص للولايات المتحدة، سيقود السفير نورلاند الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز الدعم الدولي لإيجاد حلّ سياسي وشامل ومتفاوض عليه يقوده الليبيون، وتيسّره الأمم المتحدة.

وتابع برايس، السفير نورلاند دبلوماسي عريق في السلك الدبلوماسي وكان سفيرا ثلاث مرات، وهو يشغل منصب رئيس البعثة الأمريكية الدبلوماسية في مكتب ليبيا الخارجي في تونس منذ أغسطس 2019، وإن إضافة دور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى مسؤوليات السفير نورلاند كرئيس بعثة مؤشّر على الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للتواصل الدبلوماسي المُركّز على مستوى عالٍ لدعم العملية السياسية الليبية التي ستبلغ ذروتها في الانتخابات التي ستجري في 24 ديسمبر 2021، وسيعمل نورلاند عن كثب مع شركائنا الرئيسيين لتعزيز الجهود لإبقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وضمان إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

واستطرد، كما سيعمل السفير نورلاند عن كثب مع الزملاء من شتى الوكالات في واشنطن والمجتمع المدني والشركاء في المجال الإنساني لتعزيز دور الولايات المتحدة في دعم الشعب الليبي بنشاط في سعيه لتحقيق السلام الدائم والأمن والازدهار في بلدهم كما سيُبقي المبعوث الأمريكي الخاص الكونغرس على اطلاع وثيق بجهودنا.