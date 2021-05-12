بعد فتح معبري غات وغدامس.. الكوني يعرب عن شكره للخارجية الجزائرية

أعرب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، عن شكره لوزير الخارجية الجزائري صبرى بوقدوم، لاستجابته السريعة لدعوته بالتعجيل بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين مع دولة الجزائر.

وعبّر الكوني في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “أحيي بامتنان استجابة معالي وزير خارجية الجزائر، السيد “بوقادوم” التعجيل بفتح معبري غات – غدامس الحدوديين – إن إغلاق المنافذ أدى لتعسُّر أوضاع هذه المناطق- لذا يتم في التو التحضير للقاء مع معالي وزيرة الخارجية، السيدة المنقوش، ورجال الأعمال، بشأن الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع”.

وذكرت مصادر مقربة من عضو المجلس الرئاسي، أن استجابة دولة الجزائر بفتح المعبرين جاءت بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الكوني مع وزير خارجية الجزائر عقب جولته في المنطقة الجنوبية وتفقده معبر “ايسين” الحدودي، واطلاعه على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأهالي وخاصة بمدينة غات

واعتبرت هذه المصادر، بحسب وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الاستجابة السريعة من قبل الاشقاء الجزائريين لدعوة ” الكوني ” تعد من أولى نتائج جولة ” الكوني” في المنطقة الجنوبية، خاصة وأنه تعهد خلال لقاءاته وحواراته مع قياداتها الإدارية وفاعلياتها الاجتماعية بالعمل جاهدا مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لحل كافة العوائق والمعضلات الاقتصادية والأمنية والإدارية والخدمية التي يعاني منها الجنوب الليبي وفق رؤية جديدة للسلطات التنفيذية تهتم بحياة ومعيشة المواطن الليبي خاصة في المناطق الجنوبية التي ظلت لعقود تعاني من التهميش الاهمال، مما انعكس سلبا على حياة ومعيشة الناس فيها.

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