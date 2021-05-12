وزير الشباب يشارك في حفل بيوت الشباب لحفظ القرآن الكريم

شارك وزير الشباب “فتح الله الزني”، في حفل ختام وتكريم الفائزين في مسابقة بيوت الشباب الليبية لحفظ القرآن الكريم 2021م بتنظيم من إدارة جمعية بيوت الشباب والتي أقيمت على مستوى الدولة الليبية بكل بيوت الشباب بالبلديات.

وشهد الحفل حضور النائب الأول لمجلس النواب “فوزي النويري”، والنائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، وحضور عضو مجلس النواب عن صبراته، وعميد بلدية صبراته وكل أعضاء البلدية، ومجلس إدارة البيوت ومكتبها التنفيذي وعدد من مدراء بيوت الشباب الليبية، بالإضافة لحضور عديد من مؤسسي البيوت، والمشائخ والشخصيات والقامات ببلادنا، وبعد إجراء جولة ببيت شباب صبراته، تناول بعدها الضيوف وجبة الافطار، وقدم كل الضيوف الكرام الكلمات الترحيبية والتشجيعية في برنامج حفل تكريم الفائزين.

وفي الختام تم توزيع الجوائز القيمة على الفائزين القراء بالمسابقة، وتم إهداء دروع شكر وعرفان لبلدية صبراتة وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية لما قدموه من دعم وسند كبيرين لإنجاح هذه المسابقة.