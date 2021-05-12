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بن شرادة: عدم جديّة المجتمع الدولي في ملف إخراج المرتزقة سيصعب من البدء في أي خطوات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن عدم البدء في تنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية حتى الآن يرتبط بالموقف الدولي، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من ليبيا.

بن شرادة أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: أنه “لا يمكن إخراج المرتزقة بمعزل عن المجتمع الدولي، وأن عدم جديّة المجتمع الدولي في هذا الملف سيصعب من البدء في أي خطوات”.

ورأى أن وجود المرتزقة عقبة أمام فتح الطرق بين الشرق والغرب، وكذلك فيما يتعلق بعمل الحكومة، وقد يحول دون إجراء الانتخابات، أو يتسبب في اندلاع حرب أخرى.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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