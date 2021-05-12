مسؤول أمني يتوقع تدفق كبير للمهاجرين في ليبيا خلال أيام عطلة العيد

كشف الناطق الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، عن إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق قرب الساحل الغربي الليبي، بعد أن استقلوا زوارق مطاطية للهرب عبر البحر المتوسط.

وأوضح مسؤول أمني في القوات البحرية، بصحيفة “الشرق الأوسط” “إن هناك تدفقاً كبيراً هذه الأيام من قبل المهاجرين، الذين تدفع بهم عصابات تهريب البشر إلى البحر، لاعتقادهم أن بإمكانهم مغافلة دوريات المراقبة والتسلل خلسة”.

وتوقع المسؤول، “زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين خلال إجازة عيد الفطر. لكنه أكد أن قوات خفر السواحل تجري عملية تمشيط مستمرة لمنع هذه التجاوزات”.

وأضاف المسؤول الأمني للصحيفة، “أن هناك جهوداً كبيرة تبذل للتصدي لتلك العصابات، التي تنشط في مدن زوارة والقرة بوللي وصبراتة والزاوية، وتهدف إلى الإيقاع بالمهاجرين الراغبين في الهجرة، والحصول منهم على أموال طائلة نظير نقلهم من الساحل الأوروبي، لكن عادة يتم التخلي عنهم، وتركهم في عرض البحر يواجهون الموت”.

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