وزارة الاقتصاد تبحث تعزيز التنمية الاقتصادية في الجنوب

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة عضو مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي أوضاع المنطقة الجنوبية وسُبل التنمية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة وشارك فيه مدير معرض تمنهنت صابر محمد والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة علي نصير سُبل استكمال وتفعيل المشروعات الاستثمارية المتوقعة.

من جهته أكد الحويج على أن الوزارة تعمل على تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية والبدء في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة تستهدف تفعيل قرارات إنشاء المناطق الحرة بالجنوب الليبي والدوائر الزراعية ومنح فرص استثمارية لإنشاء مصانع تعبئة التمور وفق المواصفات القياسية المعتمدة، بهدف الحصول على فرص تصدير وفتح الأسواق الدولية وكذلك منح الأولوية لتنفيذ مشروعات تعتمد على المواد الخام المتوفرة في بلديات الجنوب.

وأشار الحويج إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإقامة مشروع مصفاة مرزق وتفعيلها من خلال وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى لصيانة وتطوير البنية التحتية في المنطقة بقطاعات الكهرباء والمواصلات واستغلال منطقة الصحراء لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية من خلال الوزارات والمؤسسات المختصة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

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