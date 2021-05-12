«السني»: ناقشت مع مندوب مصر بالأمم المتحدة الاستفادة من لجنة «بناء السلام» لدعم ليبيا

أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أنه استقبل في مقر البعثة الليبية بنيويورك، السفير محمد إدريس، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، في إطار التشاور بين البلدين.

وقال السني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في إطار التشاور بين البلدين الجارين، استقبلت في مقر البعثة الليبية بنيويورك السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة”.

وأضاف “ناقشنا تطورات الوضع الراهن في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك وكيفية التنسيق لدعم المسار السياسي السلمي في ليبيا للوصول الى الانتخابات نهاية العام”.

وأضاف في تغريدة أخرى “كما ناقشنا كيفية الاستفادة من لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا، لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار”.

وتابع “تم الاتفاق على توفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام”.