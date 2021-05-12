سيناتور إيطالي يشيد بتعاون بلاده مع ليبيا في مجال الهجرة غير الشرعية

ليبيا – أكد رئيس كتلة تيار “إيطاليا حية” بمجلس الشيوخ الإيطالي دافيدي فاروني أن الرد على قضية الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون عالميًا.

فاروني أشاد -في تصريحات صادرة عنه تناقلتها وسائل إعلام وطالعتها صحيفة المرصد- بالتعاون بين بلاده وليبيا في هذه القضية، مبينًا أن إداء رئيس الوزراء ماريو دراغي حسن في إدارة وضع المهاجرين، من خلال إشراك أوروبا عبر وضع إستراتيجية جماعية فورية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأشار فاروني إلى وجوب انخراط أوروبا في المسألة من دون أي شروط؛ إذ لا يمكنها أن تختفي عن المشهد عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة في مجال الهجرة غير الشرعية، بل يجب أن تكون موجودة دائمًا وليس في بعض القضايا فقط، فالمعالجة لهذا المجال لن تتم من دون إطار عالمي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية