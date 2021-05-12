تبون يتدارس مع ماكرون وأردوغان سبل دعم الاستقرار في ليبيا

ليبيا- توافق الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون على دعم مسار التسوية في ليبيا ومساعدتها على إحلال الاستقرار والأمن في أراضيها.

موقف الرئيسين جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية اطلعت عليه صحيفة المرصد خلال مكالمة هاتفية تلقاها تبون من ماكرون، تم فيها الاتفاق على تقديم المساعدة لحكومة الوحدة الوطنية، لتنظيم الانتخابات في أحسن الظروف بموعدها المقرر.

وفي ذات السياق أفاد البيان بتلقي تبون اتصالًا هانفيًا آخرَ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم خلاله بحث سبل تفادي أية انزلاقات قد قد تنسف المكاسب المتحققة في ليبيا؛ فضلًا عن استعراض تطورات الأوضاع العامة في هذا البلد على كافة الصعد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية