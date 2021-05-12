التيجاني: ليبيا تمكنت رغم قلة إمكانياتها من مكافحة الهجرة غير الشرعية

ليبيا – أشاد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني بجهود البرتغال والاتحادين الأوروبي والإفريقي المساعدة لليبيا على إدارة الهجرة غير الشرعية.

إشادة التيجاني جاءت في كلمته خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الوزاري لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي عبر تقنية الاتصال المرئي، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، مبينًا أن الجهود المبذولة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر مهمة جدًا.

وشدد التيجاني على أهمية المؤتمر لكونه يتناول موضوعًا غاية في الأهمية والحساسية، وله الأثر الكبير في استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى التنمية المستدامة في دول العالم، وهو ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين واللاجئين.

وأضاف التيجاني: إن هذه الظاهرة أرهقت الكثير من دول العالم وتسببت في إثقال وتحميل عديد من الدول موارد وميزانيات كان لها أن توجه لدعم الاقتصادات وتحقيق مستوى أفضل من الرفاهية للشعوب، منوهًا إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها أبعاد وجوانب عديدة بعضها إيجابي والآخر سلبي.

وأكد التيجاني أهمية فهم هذه الجوانب بعمق، من خلال تناولها بالدراسة وعقد اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل حولها وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والتجارب بشأنها، كونها ظاهرة مركبة لها جذور تمتد لعمق الأنظمة السياسية، وتتأثر بالأوضاع الحقوقية والإنسانية والمعيشية للمواطنين.

وتطرق التيجاني إلى الأثر العميق لبناء قاعدة معلوماتية تتشارك بياناتها الدول والمنظمات في فهم أسباب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهريب بالبشر والاتجار بهم، ورصد شبكات ومنظمات الجريمة الإنسانية المنظمة، ما يستدعى المزيد من التنسيق والتواصل والتعاون.

وأضاف التيجاني: إن هذا الأمر يتطلب أيضًا العمل على الصعيد الداخلي والخارجي لتأسيس شبكة تبادل معلومات أمنية، تحقق الكفاءة والفاعلية في التخطيط لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والتهريب والاتجار بالبشر، وضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.

وأشار التيجاني إلى أن ليبيا تعاني كثيرًا بسبب الهجرة غير الشرعية، كونها بوابة عبور للمهاجرين نحو الشواطئ الأوروربية، مبينًا أنها تمكنت من تحقيق نتائج جيدة في مجالات ضبط المهاجرين غير الشرعيين، وإحالتهم إلى مراكز الإيواء، وتوفير ظروف إنسانية مناسبة لهم، تمهيدًا لإعادة ترحيلهم إلى مواطنهم الأصلية.

وأضاف التيجاني: إن هذا كله تم رغم قلة الإمكانيات وافتقار جزء من كوادر ليبيا الأمنية للتدريب المتخصص في مجال تأمين الحدود والمنافذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر. مؤكدًا أن الوزارة تخوض معارك كبيرة في مجال مكافحة وملاحقة شبكات الجريمة المنظمة المعنية.

واختتم التيجاني كلمته بالتأكيد على وضع الوزارة في إطار أولوياتها تطوير القدرات وتوفير الدعم الفني والتقني للأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدًا على إلتزام دولة ليبيا بتطبيق وتفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية