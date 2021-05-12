«بوقادوم»: ناقشت مع «الكوني» سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وليبيا

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، لبحث آفاق الدفع بالعملية السياسية في ليبيا.

وتناولت المكالمة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد.

وقال بوقادوم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: “‏في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، الأخ العزيز موسى الكوني، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق”.