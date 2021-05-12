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«بن شرادة»: وجود «المرتزقة» قد يتسبب في حربٍ أخرى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو لجنة المناصب السيادية عن مجلس الدولة سعد بن شرادة، إن “عدم البدء في تنفيذ مخرجات اللجنة حتى الآن يرتبط بالموقف الدولي، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة من ليبيا”.

وأضاف «بن شرادة» في تصريح لوكالة «سبوتنك»، أنه “لا يمكن إخراج المرتزقة بمعزل عن المجتمع الدولي، وأن عدم جديّة المجتمع الدولي في هذا الملف سيصعب من البدء في أي خطوات”.

وأوضح أن “وجود المرتزقة عقبة أمام فتح الطرق بين الشرق والغرب، وكذلك فيما يتعلق بعمل الحكومة، وقد يحول دون إجراء الانتخابات، أو يتسبب في اندلاع حرب أخرى”.

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«بن شرادة» المرتزقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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