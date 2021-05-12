وزير الخارجية المالطي لـ المنقوش: سفارتنا تعمل بطرابلس ونعمل على فتح قنصليات في بنغازي ومصراتة

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة لوحدة نجلاء المنقوش أمس الأربعاء اجتماعًا مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين ايفاريست بارتولو وكلايد كورونا بالعاصمة المالطية فاليتا.

المنقوش بحثت مع الوزيرين المالطيين بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية مكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحدود بالإضافة إلى أهمية استئناف الرحلات الجوية بين مالطا وليبيا بهدف فتح أبواب التجارة والاستثمار.

واتفق الجانبان على العمل لعقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في البلدين، لتعزيز ودعم التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة ومراقبة الحدود البحرية والجوية و تهريب الوقود.

كما تحدث الوزراء عن الروابط التجارية التاريخية بين البلدين، وأعربوا عن التزامهم بتعزيز العمليات التجارية للشركات المالطية في ليبيا، وتسهيل الاستثمارات الجديدة التي ستكون مفيدة لمالطا وليبيا.