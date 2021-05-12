منظمة الصحة العالمية تقدم نصائح لـ”الاحتفال الآمن” بعيد الفطر المبارك

نشرت منظمة الصحة العالمية، نصائح ليكون الاحتفال بعيد الفطر المبارك، آمنًا، في ظل انتشار فيروس كورونا، وضمان عدم تفشي الوباء خلال أيام العيد.

وهُنا ننشر لكم النصائح كاملة، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للمنظمة:

نستحق جميعًا أن نحتفل بعيد الفطر هذا العام بأمان، ولكن علينا أن

نحدَّ من التجمُّعات الاجتماعية

نحافظ على التباعد البدني

نرتدي الكمامة

نغسل أيدينا

نحصل على التطعيم

احم نفسك والآخرين أثناء صلاة عيد الفطر

استخدم سجادتك الخاصة مع الحفاظ على التباعد البدني

التزم بارتداء الكمامة

اختر أن تُصلي في المنزل مع أفراد الأسرة المقربين فقط

تذكر المريض بالدعاء في صلاتك

لنحتفل هذا العام بعيد الفطر، ونحن نحتفي معه أيضًا بالصحة الجيدة والعافية. وليؤدِّ كلٌّ منا دوره في إنقاذ الأرواح

إلغ التجمُّعات الكبيرة

استخدام الأماكن المفتوحة، أو تأكد من جودة التهوية في الأماكن المغلقة، مع الحفاظ على التباعد البدني

تذكر أن التجمُّعات الافتراضية عبر الإنترنت أكثر أمانًا

قد تكون مريضًا، ولكن لا تظهر عليك أعراض، الأمر الذي يُعرِّض الآخرين للخطر

التزِم بارتداء الكمامة دائماً

تجنب حضور صلاة عيد الفطر، والتجمُّعات إذا شعرت بالتعب

شجِّع الأصدقاء وأفراد الأسرة، الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، أو لديهم ظروف صحية أخرى، على البقاء في المنزل.

التطعيم أداة مهمة تساعد في منع انتشار كوفيد-19

تذكر أن الشريعة الإسلامية تُجيز أخذ اللقاحات

احصل على اللقاح المضاد لكوفيد-19 متى توفَّر

احرص، حتى بعد أخذ اللقاح، على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد البدني حتى نحمي الآخرين.

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