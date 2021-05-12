مجلس النواب يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويدعوهم إلى العفو والتسامح والمصالحة

هنأ مجلس النواب، الشعب الليبي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا بهذه المناسبة كافة أبناء الشعب لنبذ الفرقة والعفو والتسامح والمصالحة.

وقال مجلس النواب في بيان صادر عنه: بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك؛ يطيب لمجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء أن يتقدم إلى أبناء الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بأطيب التهاني وأعطر التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على أمتنا وشعبنا بالخير والأمن والاستقرار.

وأضاف “يدعو مجلس النواب في هذه المناسبة العظيمة أبناء شعبنا إلى نبذ الفرقة والعفو والتسامح والمصالحة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأن يجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. حفظ الله ليبيا وكل عام وبلادنا وشعبنا بخير”.