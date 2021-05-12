نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 12 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 12 مايو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الجوية يكون الطقس معتدل ومستقر في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال بينما تبقى مرتفعة على جنوب ليبيا.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتتحول يوم الجمعة إلى شرقية فجنوبية شرقية.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23 – 29) مْ وتسجل ارتفاع بسيط يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام مع احتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 -31) مْ علي المناطق الساحلية، و ما بين (34-39) مْ علي اجدابيا- جالو والجغبوب وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على أغلب مناطق الساحل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-43) مْ وتكون مابين (34-38) مْ على غدامس – الحمادة والجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-43) مْ.

وكل عام وأنتم بخير

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:56)، فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:09).

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