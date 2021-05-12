ليبيا الان

الزعبي: تنظيم الإخوان الخاسر الأكبر حال إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال أستاذ القانون الدولي أكرم الزغبي إن “المعركة الجارية للتحضير للانتخابات في ليبيا تتزامن مع مساعي القوى المعرقلة لتعطيلها بكل الطرق، ممثلة في تنظيم الإخوان وحلفائه، حيث إنه الخاسر الأكبر حال إجراء الانتخابات“.

وأضاف الزغبي في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن شهر يوليو سيكون حاسما لإجراء الانتخابات، على أساس أن الإعداد لها يحتاج عملا لوجستيا وقانونيا لنحو 5 أشهر على أقل تقدير.

وأوضح أن مرور شهر يوليو من دون إيجاد حلول نهائية للعقبات التي تعرقل مسيرة الانتخابات، وأهمها وضع القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات بناء عليها، سيعنى أنه من المستحيل تقريبا إجراؤها في الموعد المحدد، وهو 24 ديسمبر المقبل.

وشدد الزغبي على أن “القانون الصادر عن أميركا يعكس تمسك القوى الدولية بعقد الانتخابات في موعدها، والضغط من أجل إزالة العقبات التي تواجه إتمامها، حتى لا يفاجأ الشعب الليبي بعدم القدرة على تنظيم هذا الاستحقاق”.

وحذر من أن “بديل إجراء الانتخابات بموعدها سيكون خطيرا جدا على أمن ليبيا، في ظل هشاشة الوضع الأمني الذي سيؤدي إلى اندلاع صراع عسكري جديد في البلاد، قد لا يمكن السيطرة عليه”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كلام فارغ ومحاولة الهروب من الواقع وجر ليبيا والليبيين للمهالك والصراعات الداخلية ـ
    من الافضل لو كان هاك وعي ليبي وحرص عالموارد والأمن والاقتصاد على الليبيين إلغاء وتأجيل الانتخابات
    والالتفات الى ماهو أهم
    من إصلاحات وزارية ومحاسبة الأحزاب وتنظيم الشئون الاجتماعية
    وتفعيل الأمن مع الشئون الاوقاف ـ ومعرفة مصروفات الميزانيات السابقة ـ والتركيز والاهتمام بالقطاعات العامة التي تعطي البلاد قوة معنوية وتكون ثروة البلاد في يد أبنائها ـ وليست في يد السماسسرة عديمي الضمير أوالاحزاي أو الاجانب.
    بالعمل التعاوني الليبي .

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