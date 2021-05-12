الحويج والسفير المصري يبحثان الترتيبات لاجتماع اللجنة العليا المشتركة

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أمس الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، سفير مصر الجديد لدى ليبيا محمد سليم.

وبحث الجانبان الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، وحرية التنقل، والإقامة، والتملك.

وشدد الحويج على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران الليبي وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ.

وحث وزير الاقتصاد والتجارة الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

كما دعا الوزير مصر للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر لعام 2021 م بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية.