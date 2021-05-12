وزير الاقتصاد يدعو مصر للمشاركة في معرض طرابلس الدولي

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، بسفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا، محمد سليم بمقر الوزارة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “بحث الوزير خلال اللقاء الترتيبات التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سيعقد خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك لمراجعة وتطوير وتفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار وحرية التنقل والإقامة والتملك”.

وأضاف البيان “أكد الوزير على ضرورة فتح مطار القاهرة أمام حركة الطيران وتسيير الرحلات بين البلدين وتسهيل إجراءات دخول المواطنين عبر كافة المنافذ”.

وتابع “حث وزير الاقتصاد والتجارة الجانب المصري على إقامة معرض المنتجات المصرية بمدينة بنغازي وتنظيم ملتقى رجال الأعمال الليبي المصري على هامش المعرض في إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”.

واستطرد “دعا الوزير، جمهورية مصر العربية للمشاركة في دورة معرض طرابلس الدولي المزمع إقامتها خلال شهر سبتمبر لعام 2021 م بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات الليبية”.